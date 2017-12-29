تظاهر مئات الفلسطينيين احتجاجا على قرار ترامب الخاص بالقدس

تظاهر مئات الفلسطينيين في شوارع غزة والضفة الغربية المحتلة لخامس جمعة على التوالي احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وقال الجيش إن دبابات وطائرات إسرائيلية قصفت مواقع تابعة لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق مقاتلين صواريخ عبر الحدود.



وأضاف الجيش أنه اعترض صاروخين من الصواريخ الثلاثة التي أُطلقت على إسرائيل. وقالت الشرطة إن الصاروخ الثالث أصاب مبنى مما أدى إلى وقوع أضرار. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الحادثين.



وفي الضفة الغربية وفي المنطقة الواقعة بمحاذاة الحدود بين غزة وإسرائيل واجه مئات الفلسطينيين الجنود الإسرائيليين وقام بعضهم برشقهم بالحجارة وإشعال النار في إطارات سيارات وفي غزة حضر نحو 1500 شخص تجمعا حاشدا احتجاجا على قرار ترامب.



وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن ما لا يقل عن خمسة محتجين أصيبوا برصاص حي أطلقه الجنود. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنها تتحرى عن صحة هذا النبأ.



ولكن حجم هذه المظاهرات كان أقل على ما يبدو من المظاهرات التي شهدتها أيام الجمع السابقة احتجاجا على قرار ترامب.



وأثار ترامب غضب الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط ودول العالم بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول متخليا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين إزاء واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية التي لا تتجزأ. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة. وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا على الإطلاق.



وترى معظم الدول أن وضع القدس الشرقية مسألة تُسوى في اتفاقية سلام نهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الرغم من أن هذه العملية متوقفة الآن.



وأجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 21 ديسمبر برفض إعلان ترامب. وصوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعية العامة. وعارضت تسع دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت . ولم تدل 21 دولة بأصواتها.