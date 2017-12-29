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حوادث

شاهد.. كاميرات ترصد حادث كنيسة حلوان و تفاصيل الهجوم الإرهابي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:49 م
صدى البلد
عمرو المصري - اسلام مقلد
حصل «صدي البلد» علي فيديو سجلته الكاميرات الخاصة بكنيسة مارمينا، للحظة الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له، صباح اليوم الجمعة.

ورصدت الكاميرات لحظة هجوم الإرهابى على قوة التأمين الموجودة أمام الكنيسة، قبل التصدى له، وقتله.

وكان مصدر أمنى مسئول أعلن منذ قليل عن مصرع الإرهابى الذى أصيب فى حادث كنيسه حلوان الإرهابى فى المستشفى.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا جاء فيه : أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه صباح اليوم تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.

وقامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزن "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة .. حيث أسفر الهجوم عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتشير المعلومات إلى أن الارهابي منفذ الهجوم كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.

ويعتبر هذا الإرهابى من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحصل "صدى البلد" على أسماء شهداء كنيسة مارمينا حلوان، والذين تم استهدافهم من قبل إرهابيين صباح اليوم الجمعة، وتم القبض على أحدهما ومطاردة الآخر.

وأسماء الشهداء هم كل من «عماد عبدالشهيد 45 سنة، وصفاء عبدالشهيد 43 سنة، وديع القمص مرقس 65 سنة، ايفلين شكر الله 52 سنه، وجيه اسحق 90 سنه، رضا عبدالرحمن 45 سنة من القوة الأمنية».

واستشهد شخصان آخران لتعرضهما لهجوم من نفس المسلحين فى محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، وهما روماني شاكر، وعاطف شاكر.

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