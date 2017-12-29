غادة والي توجه مديرية التضامن بالقاهرة بسرعة تقديم المساعدات لأسر ضحايا حادث حلوان

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بكل اهتمام الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم على كنيسة القديس مارمينا بحلوان،حيث وجهت والى بسرعة تحرك مديرية التضامن بالقاهرة نحو مساندة الاهالى وتقديم المساعدات اللازمة لاسر ضحايا الحادث الارهابى والتواجد السريع مع المواطنين داخل المستشفيات.



وأكدت والى فى تصريحات لها ان مثل تلك الحوادث الارهابية الغاشمة لن تزيدنا الا اصرارا على مواجهة الارهاب ولن تنال من وحدتنا الوطنية مقدمة خالص التعازى لشهداء الوطن ، ومتمنية الشفاء للمصابين كما اكدت على جهود رجال الامن فى التصدى لتلك العمليات الارهابية الى تستهدف وطننا.