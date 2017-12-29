وزير الصحة يصل معهد ناصر لمتابعة حالة مصابي كنيسة حلوان

وصل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان معهد ناصر بعد تحويل حالة من مصابي الهجوم المسلح الذي تم إحباطه بواسطة رجال الأمن.



وعقب وصوله عقد عماد الدين اجتماعا مع الدكتور هاني راشد مدير المعهد للاطمئنان على الجاهزية القصوى لاستقبال الحالة أو حالات أخرى.



وتمكنت رجال الأمن من إحباط هجوم مسلح علي كنيسة مار مينا وأسفر ذلك عن استشهاد فرد أمن و8 من الأقباط بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم.