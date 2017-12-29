آلاف المتظاهرين الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن نحو 2000 شخص تظاهروا في 9 نقاط على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وأصابت بعضهم.



فيما أشارت إلى أن الفلسطينيين ردوا على الاحتلال الإسرائيلي برشق القوات بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف.



في السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أن نحو 2000 شخص تظاهروا في 20 نقطة تظاهر بالضفة الغربية من أجل نصرة القدس ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



