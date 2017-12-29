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رياضة

التعاون يكتسح الفيحاء بـ"هاتريك" مصطفى فتحي وتألق "الحضري"..فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:02 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق التعاون السعودي في اكتساح منافسه فريق الفيحاء بأربعة أهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وشارك في المباراة المحترفان المصريان مصطفى فتحي وعصام الحضري في التشكيلة الأساسية للمباراة وتألقوا خلال فعاليات المباراة ككل،حيث سجل مصطفى فتحي ثلاثة أهداف بعد غياب طويل له.

وافتتح التسجيل لصالح فريق التعاون اللاعب الحاجي كامارا بالدقيقة 26،وسجل مصطفى فتحي ثلاثيته بالدقائق 33،و55،و68.

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