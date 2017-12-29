إقامة جنازة شهداء «مارمينا» بكنيسة العذراء بحلوان .. الليلة

قررت الكنيسة أن تقام في السابعة من مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء (بمطرانية حلوان) الجنازة الجماعية للشهداء الستة الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع على كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان صباح اليوم ومعهم الشهيدان الشقيقان اللذان قتلا برصاص إرهابيين بمحل الأجهزة المنزلية بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان أيضًا.



كما قررت المطرانية أن يدفن الشهداء جماعيا في مدافن دير الأنبا برسوم بمدافن 15 مايو، على أن يكون العزاء يوم غد بالكنيسة ذاتها.



وكان الحادث ذاته قد أسفر أيضًا عن استشهاد أحد أفراد القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة.

