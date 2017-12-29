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ديني

مبروك عطية يُحذر الزوجات من «طي الغسيل» على السرير لهذا السبب

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:51 م
صدى البلد
أمل فوزي
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الزوجة الطيبة، هي التي بمجرد أن يعود زوجها إلى المنزل، ويخلع ملابسه، فإنها تبدأ بفحصها على الفور.

وأضاف «عطية» خلال تقديمه لبرنامج «كلمة السر»: وتتبين ما إن كان بها أحد الأزرار مفقودة فتقوم بإصلاحها، بدلًا من التجسس عليه وفحص هاتفه الخلوي، منوهًا بأن إدارة البيت تحتاج لزوجة «لعيبة» محترفة في أداء واجباتها الزوجية.

وأوضح أن هناك سيدات تقوم بطي الغسيل على السرير وهو أمر غير مقبول خاصة وأن الزوج قد يكون بحاجة للراحة عند عودته من العمل.

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