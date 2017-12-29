تعرف على هوية الإرهابي منفذ حادث كنيسة حلوان





- مواليد 4/7/1984 – عامل ألوميتال بشارع منشية السلام بحلوان

- إتخذ عددا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكارًا لإختبائه

- إستهدف كنسية مارمينا بمنطقة حلوان وأسفر استهدافه للكنيسة عن إستشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين والذى سبقه قيامه بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس مما أدى إلى إستشهاد مواطنين إثنين تواجدا داخل المحل، ونجحت القوات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها فى إصابة منفذ الحادث وضبطه وبحوزته السلاح الآلى المستخدم وعبوة متفجرة محلية الصنع.

- من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة "ميكروباص" تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 " وسبق وضبط عدد منهم"، وأسفر الحادث عن إستشهاد أحد الضباط و7 من أفراد الشرطة موضوع القضية رقم " 513/2016" حصر أمن دولة عليا.



- سبق قيامه منفردًا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية على النحو التالى، حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجارى، والذى أسفر عن إستشهاد 3 من العاملين بالمنفذ موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 الجارى) نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة.



- ارتكب حادث التعدى على أحد المقاهى بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجارى .. والذى أسفر عن مصرع عدد ( 3 ) أشخاص وإصابة 5 آخرين موضوع القضية رقم 5885/2017 إدارى العياط نظرًا لقناعته بتكفير لعب " الطاولة " بالمقاهى.



- نفذ حادث التعدى على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ " 5" يوليو 2017 والذى أسفر عن إستشهاد 3 من العاملين بالمنفذ (موضوع القضية رقم 217/2017 إدارى غرب القاهرة العسكرية) نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة.



- قتل مواطن، واستولى على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016، موضوع القضية رقم 91501/2016 " جنح حلوان.

- أكدت نتائج الفحص الفنى للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابى المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم فى العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.





وأضاف المصدر أن الارهابي المشار اليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.



الإرهابى المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين، ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ومن ناحية اخرى كشفت مصادر قضائية ان المعاينة الاولية كشفت ان كل جثمان مصاب بعيار او عيارين بالجزء الاعلى من الجسد وان النيابة تستكمل عملية تشربح الجثامين لإصدار تصاريح الدفن.



وأضافت المصادر ان شهود العيان والمصابين الذين استمعت لهم النيابة العامة برئاسة المستشار احمد سليم رئيس نيابة حلوان وباشراف المستشار تامر العربى المحامى العام لنيابات حلوان كشفوا اختلاف العناصر الارهابية بين الواقعتين وأن واقعة الكنيسة نفذها عنصران تمت تصفية احدهما.



وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأنه صباح اليوم الموافق 29 الجارى تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.



قامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة .. أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



والشهداء هم كل من «عماد عبدالشهيد 45 سنة، وصفاء عبدالشهيد 43 سنة، وديع القمص مرقس 65 سنة، ايفلين شكر الله 52 سنه، وجيه اسحق 90 سنه، رضا عبدالرحمن 45 سنة من القوة الأمنية».



واستشهد شخصان آخران لتعرضهما لهجوم من نفس المسلحين فى محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، وهما روماني شاكر، وعاطف شاكر.



كشف مصدر أمنى عن اسم الارهابى منفذ حادث كنيسة حلوان والذى تصدت الاجهزة الامنية له وأطلقت عليه الاعيرة الامنية قبل استهداف الاخوة الاقباط وتبين انه يدعى إبراهيم اسماعيل اسماعيل.