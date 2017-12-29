رئيس الوزراء الإسباني: الجلسة الأولى لبرلمان كتالونيا الجديد 17 يناير

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم /الجمعة/ اعتزامه الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى من البرلمان الجديد في إقليم كتالونيا في 17 يناير المقبل، وذلك عقب أسبوع من إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي أسفرت نتائجها عن فوز الأحزاب المؤيدة للانفصال بأغلبية المقاعد البرلمانية من جديد.



وكان راخوي قد دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعدما حل البرلمان والحكومة الكتالونية كخطوة تصعيدية ردا على إعلان رئيس الإقليم المقال كارلس بويجديمونت الانفصال أحادي الجانب للاقليم في أكتوبر الماضي.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - التي أوردت النبأ - أنه في حال تمكن الأحزاب الانفصالية من تشكيل حكومة؛ فإن هناك 8 نواب من أصل 70 نائبا إما هاربين من المساءلة القانونية أو في السجون الإسبانية من بينهم بويجديمونت الذي يقيم في بروكسل.