مفتى الجمهورية: الإعلام الغربي يدعم الخوف والكراهية من الإسلام

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الاعلام الغربى أسهم بشكل كبير فى ولادة الخوف من الإسلام عن طريق إظهار العمليات الإرهابية، فضلا عن الدراسات التى تقدم فى الخارج وتخوف من الإسلام ونماذج يقدموها إعلاميون غربيون من خطاباتهم تؤجج المشاعر وتصب الزيت على النار.



وأضاف "علام"، فى لقاء عبر برنامج "حوار المفتى" المذاع على قناة ON Live، أن هناك خطاب مستمر ودولاب عمل مستمر بالنسبة لبعض أجهزة الاعلام الغربى فى أنها تريد إحداث حالة أو إيجاد مبرر لظاهرة الخوف من الاسلام، موضحا أننا أمام شقين فى هذه القضية وهى الإرهابيين الذين أحدثوا إزعاجا كبيرا فى المجتمع الدولى، والشق الإعلامي الغربى والأشخاص والمنظمات التى تساهم فى زيادة الظاهرة والترسيخ لها.



وتحدث مفتى الجمهورية، عن أن الأديان السماوية بريئة من كل الافعال الإرهابية، مستشهدا بوجود دراسات قالت إن هناك أتباع ديانات معينة أحدثوا أمور خطيرة فى تاريخ البشرية ولم يلصق أحد وقتها هذه الأفعال بدينهم، ولكن عندما يأتى الدور على الإسلام يلاحظون أن التهمة مجهزة وصالحة لان تلصق بالدين نتيجة فعل هؤلاء الإرهابيين.