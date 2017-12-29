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فن

طرح برومو الجزء الرابع من مسلسل «Black mirror».. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:19 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
طرحت شركة نيليفيكس البرومو الاول للجزء الرابع من المسلسل الاجنبي الشهير "BLACK MIRROR" عبر موقع يوتيوب اليوم الجمعة.

وتضمن البرومو مقتطفات من الجزء الرابع الذي سيقدم على ستة حلقات اسبوعية تجمع مزيق من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل حول التنبؤ بأثر التكنولوجيا وتقنيات الاتصال والتوثيق الرقمي على العلاقات الإنسانية والانطباعات عن الحقيقة ومفاهيم العقاب والثواب وسلطة الفرد والدولة.

وقدمت كل واحدة من الحلقات السبع سيناريو مختلفًا، راسمةً صورة غاية في البؤس عن حياة عصرية توفر أدوات يُفترض أنها صنعت لتيّسر على الإنسان حياته، لكنها تفعل العكس.

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