ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسام البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت .. وباكاماني أساسيًا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:06 م
صدى البلد
نور عادل - عبد الحكيم ابوعلم
أعلن حسام البدري ،المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للفريق التي ستدخل مواجهة فريق بتروجيت بعد قليل بالمباراة المقرر لها أن تقام على استاد الجيش ببرج العرب.

وجائت التشكيلة على النحو التالي : محمد الشناوي - رامي ربيعة - أيمن اشرف - علي معلول - حسام عاشور - عمرو السولية - عبدالله السعيد - باكاماني ماهالامبي - وليد سليمان - وليد أزارو.

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

بعد انتشارها في المنوفية.. 3 خطوات تنقذك من خطر لدغة الثعبان

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

إخلاء سبيل بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟