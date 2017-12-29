حسام البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت .. وباكاماني أساسيًا

أعلن حسام البدري ،المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للفريق التي ستدخل مواجهة فريق بتروجيت بعد قليل بالمباراة المقرر لها أن تقام على استاد الجيش ببرج العرب.



وجائت التشكيلة على النحو التالي : محمد الشناوي - رامي ربيعة - أيمن اشرف - علي معلول - حسام عاشور - عمرو السولية - عبدالله السعيد - باكاماني ماهالامبي - وليد سليمان - وليد أزارو.