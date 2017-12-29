بنجلاديش تستعد لترحيل 100 ألف لاجئ من الروهينجا إلى ميانمار في يناير

أعلن وزير النقل البنغالي أوبيادول كوادير اليوم /الجمعة/ أن بلاده تعتزم إرسال قائمة بأسماء نحو 100 ألف لاجئ من أقلية (الروهينجا) المسلمة إلى السلطات في ميانمار تمهيدا لترحيلهم في أواخر يناير المقبل كدفعة أولى بموجب الاتفاقية التي وقعت بين البلدين لإعادة لاجئي (الروهينجا) إلى موطنهم.



وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه من المتوقع أن تدخل الاتفاقية التي وقعت - في نوفمبر الماضي - حيز التنفيذ بداية من 23 يناير المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تتشكك فيه وكالات الإغاثة في موافقة (الروهينجا) على العودة إلى ميانمار.



يذكر أن أكثر من 600 ألف شخص من مسلمي (الروهينجا) قد لاذوا بالفرار إلى بنجلاديش إثر تعرضهم لعمليات عنف وانتهاكات وإبادة عرقية من قبل قوات الجيش في ميانمار.