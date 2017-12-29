44 ألف زائر لمعبد دندرة بمدينة قنا خلال 2017

قال مدير معبد دندرة الأثري بمدينة قنا عبد الحكيم الصغير، إن المعبد استقبل، خلال العام الجاري، 32 ألفا و265 سائحا أغلبهم من دول شرق آسيا والبلطيق وألمانيا وأمريكا والصين، بينما زار المعبد خلال العام 12 ألفا و16 زائرا مصريا.



وتوقع الصغير - في تصريح اليوم، الجمعة، أن تشهد حركة توافد السائحين زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار عودة رحلات الطيران الروسي مطلع فبراير المقبل؛ مما ينعش موسم السياحة الشتوية.