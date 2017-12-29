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أخبار العالم

مقتل 100 عنصر من ميليشيات الحوثي في «الخوخة» غرب اليمن

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:25 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن عبد الرحمن الحجري قائد بالمقاومة الشعبية اليمنية، مقتل 100 عنصر من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات، في هجوم فاشل شنته المليشيات على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح الحجري وفقا لقناة (العربية) الأخبارية، اليوم الجمعة، أن من بين القتلى قائد الهجوم، المكنى (أبو رعد)، والذي لقي مصرعه خلال تصدي قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم فاشل شنته الميليشيات باتجاه مديرية الخوخة في محاولة منها لقطع خطوط الإمداد، مبينا أن الجيش الوطني والمقاومة تمكن من صد هجوم للميليشيات مكون من نحو 250 مقاتلا، تم حشدهم في خطوط المواجهة على دراجات نارية تساندهم عربات مسلحة، لكن تم كسر الهجوم وقتل المهاجمين حيث سقط معظمهم قتلى وجرحى، ولاذ من نجا منهم بالفرار.

وأضاف أن "قائد الهجوم قتل وعثر على جواله.. وأوضح أن رجال المقاومة تلقوا اتصالات من عناصر الميليشيات الذين نجوا ولاذوا بالفرار يطلبون تسليم جثته.

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