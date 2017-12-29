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حوادث

بعد حادث كنيسة حلوان مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:31 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أجرى اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، يرافقه اللواء علاء أبو حباجة مساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا، زيارة تفقدية لقوات تأمين الكنائس للوقوف على مدى جاهزية أفراد الأمن، ويقظتهم للتصدي لأي محاولة تعدي.

وشدد النمر على اليقظة التامة أثناء الخدمة نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مطالبًا أياهم بالظهور بالمظهر الانضباطي اللائق.

كما فحص مدير الأمن مواقع الخدمة التأمينية للكنيسة، فضلًا عن التوجيه بالحرص الشديد على الأمن الشخصي للقوات وإلمامهم بالمهام التأمينية للمنشأة المهمة حفاظا على حياتهم وحياة المواطنين.

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