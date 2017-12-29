مرصد الأزهر يدين الهجومَ الإرهابي الغاشم بشمال العريش

أدانُ مرصد الأزهر الهجومَ الإرهابي الغاشم الذي وقع بالأمس شمال العريش وأسفر عن استشهاد ضابط و5 مجندين.



وأشاد المرصد، فى بيان له، برجال القوات المسلحة البواسل الذين يسهرون على حماية تراب الوطن، مؤكدا على أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من وحدة المصريين وتكاتفهم خلف قواتهم المسلحة من أجل القضاء على هؤلاء الخوارج.



ونعى المرصد شهداء الوطن ويقدم خالص العزاء إلى ذويهم وإلى الشعب المصري كله، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.