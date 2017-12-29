ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير خارجية السودان يوجه رسالة هامة للمصريين

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:14 م
وزير الخارجية السوداني
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور
أحمد محرم
قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن خلاف السودان مع مصر خلاف على مصالح وحدود، مضيفًا "أقول للأشقاء المصريين أننا يمكن أن نكون قوة مهمة بالتعاون المشترك".

وأضاف غندور لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي": "أذكر الأشقاء في مصر أن ما لدينا من إمكانيات يفتح لنا مشروعا تكامليا في وادي النيل".

ونفى غندور أن يكون قد اتهم مصر بتسهيل دخول عناصر متمردة إلى السودان.

ترشيحاتنا

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

عربيتك مش هتتخدش تاني.. طلاء الشمع أعلى جودة وأقل تكلفة..فيديو وصور

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

بعد انتشارها في المنوفية.. 3 خطوات تنقذك من خطر لدغة الثعبان

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟