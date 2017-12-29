وزير خارجية السودان يوجه رسالة هامة للمصريين

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن خلاف السودان مع مصر خلاف على مصالح وحدود، مضيفًا "أقول للأشقاء المصريين أننا يمكن أن نكون قوة مهمة بالتعاون المشترك".



وأضاف غندور لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي": "أذكر الأشقاء في مصر أن ما لدينا من إمكانيات يفتح لنا مشروعا تكامليا في وادي النيل".



ونفى غندور أن يكون قد اتهم مصر بتسهيل دخول عناصر متمردة إلى السودان.