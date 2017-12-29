مصطفى فتحى يغازل مرتضى منصور على طريقته الخاصة فى الدورى السعودى

رد مصطفى فتحى نجم التعاون السعودى ومنتخب مصر على تصريحات مرتضى منصور الذى امتدح اللاعب فى أكثر من مناسبة بشكل غير مباشر من خلال تسجيل ثلاثة أهداف اليوم فى فوز فريقه التعاون على الفيحاء برباعية فى الجولة الـ16 للدورى السعودى .



كان مرتضى منصور قد انتقد بشدة تمرد محمد إبراهيم صانع العاب الزمالك على فريقه أمس واعتذراه عن السفر لأسيوط لمواجهة الأسيوطى فى الجولة الـ15 للدورى بدعوى شكوى من الام فى عضلة السمانة ليطالبه بالرحيل عن النادى خاصة أنه لن يكون أغلى من مصطفى فتحى الذى طلب الرحيل للتعاون السعودى وتمت الموافقة له على الأحتراف .



وقال مرتضى منصور أمس أن مصطفى فتحى برقبة محمد ابراهيم ويمتلك إمكانيات فنية تفوقه 100 مرة ليرد فتحى اليوم العائد من فترة غياب طويلة بتسجيل " هاتريك " لفريقه .