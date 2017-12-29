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ديني

مبروك عطية: يُباح للمُصلي ترك صلاة الجماعة في «محطة مصر»

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:13 م
صدى البلد
أمل فوزي
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه في حال كان الشخص مسافرًا، وتزامنت صلاة الظهر مع تواجده بمحطة مصر، حيث القطار الذي سيستقله، فيُباح له ترك صلاة الجماعة في هذه الحالة.

وأضاف «عطية» خلال تقديمه لبرنامج «كلمة السر»، أن هناك أربعة عشر موضعًا يُباح فيها للمُصلي ترك الجماعة، منها ذلك المُسافر الذي يُصلي في محطة مصر، ووجد أن الإمام يُطيل في الصلاة، بما يُعرضه لتفويت قطاره، ففي هذه الحالة يُباح له ترك صلاة الجماعة، والصلاة منفردًا حتى لا يفوته القطار، منوهًا بأن المُصليات بمحطات القطار تُعد مساجد المُسافرين.

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