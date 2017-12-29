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رياضة

هدف قاتل من المقاصة يبدد فوز الاتحاد السكندري فى الدورى.. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:13 م
صدى البلد
يسري غازي
تعادل فريق مصر المقاصة مع نظيره فريق الاتحاد السكندرى بهدفين لكل منهما فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الـ 16 بالدوري الممتاز ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 18 نقطة والفريق الفيومى إلى 20 نقطة.

أحرز ثنائية سيد البلد نور السيد وأحمد الألفى فى حين سجل الغانى جون أنطوى هدف الفريق الفيومى الأول وأضاف مروان حمدى ثانى الأهداف.

وتلقى نور السيد تمريرة ماكرة من محمد ناجى جدو داخل منطقة الجزاء سددها على يمين حارس الفريق الفيومى لتسكن الشباك معلنا تسجيل هدف التقدم لسيد البلد.

أدرك الغانى جون أنطوى التعادل لفريق مصر المقاصة التعادل أمام فريق الاتحاد السكندري فى الدقيقة 34 عقب تسلمه تمريرة عرضية سددها برأسه فى شباك حارس سيد البلد.

وفى الدقيقة 64 منح الحكم الدولى جهاد جريشة البطاقة الصفراء للاعب الاتحاد نور السيد ونجح أحمد الألفى لاعب سيد البلد فى تسجيل الهدف الثانى فى مرمى المقاصة بالدقيقة 65 وتعادل مروان حمدى للفريق الفيومى فى الوقت بدل الضائع من مجهود فردى.

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