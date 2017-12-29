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أخبار البلد

السفارة الألمانية بالقاهرة تدين حادث الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان‎

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:44 م
صدى البلد
أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة الإعتداء الإرهابي الذي وقع اليوم في حلوان.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه ليس هناك ما يبرر أبدًا من الاعتداءات على مصلين سلميين من أية ديانة.

وأضاف السفير يوليوس جيورج لوي: "إنه يملأني الحزن أن يسفر الإرهاب عن وجهه عديم الإنسانية حتى في نهاية هذا العام من خلال الاعتداء على دور العبادة. ولا يجوز السماح له ولن يتمكن من أن يحقق هدفه في زرع الفرقة بين المصريين".

وتابع السفير إنه يشاطر أسر وأصدقاء الضحايا الأحزان ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشددا أن ألمانيا تقف إلى جانب مصر وكل المصريين في الحرب ضد الإرهاب.

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