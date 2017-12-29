تفاصيل ترشيح ميجان ماركل لبطولة فيلم "جيمس بوند" وسر استبعادها

كشفت تقارير أجنبية عن أن الممثلة الأمريكية ميجان ماركل كانت مرشحة لتقديم دور البطولة أمام النجم دانيل كاريج في الفيلم الجديد من سلسلة أفلام "جيمس بوند"، ولكن تم استبعادها بعد خطبتها من الأمير هاري.



وقالت التقارير إن الدور الذي قدمته ميجان العام الماضي في المسلسل الأمريكي " Suits" جعلها نحط انظار المنتجين فيلم "007" ، مشددين على ان دور البطولة أمام شخصية جسمي بوند يليق بها كثيرا لانها ممثلة موهوبة ومثيرة.



يشار إلى أن ميجان سوف توقف جميع نشاطاتها الفنية استعدادا لزوجها من الأمير هاري يوم 19 مايو المقبل.