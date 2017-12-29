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أخبار البلد

نقابة الزراعيين تدين الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا بحلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:17 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أدان الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحادث الإرهابي الذي وقع بكنيسة مارمينا بحلوان والذي راح ضحيته شهداء الوطن من الإخوة الأقباط ورجال الشرطة.

وأكد خليفة أن هذه العمليات الإرهابية البربرية تستهدف تفكيك وحده الوطن وتماسك المصريين وتوحدهم خلف قواتنا المسلحة ورجال الشرطه ولكنها لن تنجح أبدا، مشددا على ان الاٍرهاب سيدحر ويقتلع من جذوره.

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