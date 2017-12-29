ظهير الزمالك يوقع لإنبى سرا وينتظر الرحيل المجانى فى يناير

وقع أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للزمالك على عقود انضمامه للعودة إلى ناديه السابق إنبى فى الجلسة التى جمعته مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى.



وظل أسامة إبراهيم طوال الأشهر الست الماضية على قائمة الانتظار فى الزمالك بعدما خرج من قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم الحالى.



وطلب أسامة إبراهيم الاحتفاظ بالعقود التى وقعها لإنبى بعد الاتفاق حول بعض التفاصيل انتظارا لرحيله من الزمالك فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ومازال المقابل المادى يمثل أزمة بين أسامة إبراهيم ومدير الكرة بإنبى وسط توقعات بتوصلهما لاتفاق يرضى الطرفين حال رحيله مجانا فى يناير .

