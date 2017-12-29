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حوادث

اختيار المستشار عمرو القبطان عضوا بـ «نقطة الاتصال» الدولية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:30 م
المستشار عمرو شكرى
المستشار عمرو شكرى القبطان خبير الامن المعلوماتى
اسلام مقلد
قال المستشار الدكتور عمرو شكرى القبطان خبير أمن المعلومات وجرائم الإنترنت، بعد توليه منصبا بـ "نقطة الاتصال" المكتب الدائم لاتفاقية التجارة العالمية "التربس" بأنه سوف يعمل على سرعة إنفاذ جميع التشريعات المرتبطة بالجرائم الالكترونية، والعمل على التأكد أن جميع قطاعات الدولة ملتزمة بالقواعد التي أرساها قانون الاتحاد الأوروبي 2016 والمتعلقة بأمن المعلومات وحمايتها والذى سوف يطبق على اغلب القطاعات المتصلة بأمن المعلومات داخل مصر.

وأضاف القبطان لـ "صدى البلد" أن الدولة سوف تضرب بيد من حديد على كل شخص قد تسول له نفسه فى الإضرار بأمن الدولة أو أمن المواطن.

وجدير بالذكر أن الدكتور عمرو شكرى القبطان يعمل فى مجال أمن المعلومات وجرائم الإنترنت بالمملكة المتحدة البريطانية، فهو خبير دولي لدى منظمتى الويبو والبوليس الدولى والمعروف بالإنتربول.

وكان قد صدر قرار بالاستعانة بالمستشار الدكتور عمرو شكرى القبطان- للعمل كخبير دولي لدى نقطة الاتصال، وذلك تفعيلا لتوجيهات الدول بوجوب الاستعانة بالمتخصصين فى جميع القطاعات.

جدير بالذكر أن نقطة الاتصال قد أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1995 وهى من الجهات المختصة دوليا واقليميا ومحليا لتبادل المعلومات والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية فى جميع دول العالم لتبادل المعلومات بهدف وقف أى تعد قد يقع على شبكات الانترنت وتفعيل دور المنظمات الدولية فى هذا المجال نظرا ما تتمتع بة مصر من سمعة عالمية فى هذا المجال.

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