شهيرة تنفي خلعها الحجاب وتؤكد: «فتاة طلبت مني التصوير وفوجئت بالصورة على الانستجرام

حرصت الفنانة شهيرة على رد الشائعات التي أطلقت مؤخرًا حول قيامها بخلع الحجاب، بعد انتشار صورة لها بدونه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، قائلة: «انا كنت عند الكوافير وطلبت مني بنت لطيفه صوره سيلفي عادي يعني فوجئت بها علي الانستجرام بشعري والدنيا قامت انا والله لسه محتشمه».



وكانت الماكييرة راندا عبد السلام، قد نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق «انستجرام»، ظهرت فيها برفقة الفنانة المعتزلة شهيرة، وعلقت عليها قائلة: «شهيرة القمر اللي بموت فيها من صغرى بحبك اووووى انتى الرقة كلها».

