رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي رئيس أركان الجيش القطري

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، اليوم الجمعة، وفدا قطريا رفيع المستوى بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، وبحثا سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن.



وقال رئيس الوزراء للوفد الزائر، خلال المناقشة، إن الزيارة تدل على ان التعاون الثنائى بين البلدين يتحرك إلى مستوى جديد من الصداقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن البلدين وقعا عددا من اتفاقات التعاون، وحث جميع الأطراف على المضي قدما نحو تنفيذ مختلف الإتفاقات. بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإثيوبية.



وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لقطر والمستثمرين القائمين بالأنشطة الاستثمارية في إثيوبيا.



وشدد "ديسالين" على تأييد بلاده لمبادرة أمير الكويت لحل قضية الخلاف الخليجي بطرق دبلوماسية.



جدير بالذكر بأن الزيارة الرسمية التى قام بها رئيس الوزراء إلى الدوحة خلال الشهور القليلة الماضية لعبت دورا حيويا فى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.