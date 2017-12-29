مجلس جامعة سوهاج ينعى شهداء «كنيسة مارمينا»

نعي مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، في بيان صادر عن المركز الإعلامي، شهداء الحادث الإرهابى الآثم الذي تعرض له اليوم المصلون بكنيسة مارمينا بحلوان، والذى نتج عنه سقوط شهداء ومصابين، كما نعى المجلس أيضًا الشهداء الذين سقطوا بالأمس فى مدينة العريش، وفرد القوة الأمنية من القوات الشرطية المؤمنة للكنيسة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية هي حرب على الدولة المصرية ككل، لنجاحها خلال الفترة الأخيرة في تضييق الخناق علي تلك الجماعات المرتزقة، وتوجيه ضربات استباقية، مضيفًا أننا جميعا في خندق واحد ضد إرهابيين يستهدفون أرواح الأبرياء، ولا يفرقون بين مسلم ومسيحي أو مدني وعسكري، ولقد استهدفوا المصلين في المساجد واليوم نفس المصلين ولكن في الكنائس.



وأوضح عزيز أن تلك الحوادث ما هي إلا محاولة يائسة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، داعيا الجميع للتكاتف من أجل القضاء التام على تلك الشرذمة عديمة الوطن والدين.



وأشاد عزيز، بشجاعة قوات الشرطة المكلفة بحراسة الكنيسة من الدفاع عنها أمام الإرهابيين الخونة، مما أدى إلى منع سقوط عدد أكبر من الشهداء.