تونس تدعو الكويت لمباراة ودية استعدادًا لكأس العالم

تلقى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، دعوة من نظيره التونسي لإقامة مباراة ودية في قطر خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير المقبل.



وكان الأزرق الكويتي ودع منافسات خليجي 23 بعد الخسارة من السعودية، وعمان، والتعادل مع الإمارات، فيما يستعد المنتخب التونسي لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا 2018.



وسبق لمدرب تونس الحالي نبيل معلول، قيادته لمنتخب الكويت في التصفيات الآسيوية 2015، لكنه غادر بعد أن تعرضت الكرة الكويتية للإيقاف.



ومن المقرر أن تحسم اللجنة الفنية بالاتحاد الكويتي أمر المواجهة الودية خلال أيام، وبعد الاستقرار على الجهاز الفني الجديد للأزرق.



من جهة أخرى، وجه قائد منتخب الكويت بدر المطوع رسالة شكر لجماهير الأزرق، مثمنًا وقفتهم الكبيرة أثناء خليجي 23.



وقال المطوع عبر حسابه الشخصي في إنستاجرام اليوم الجمعة:" اللهم لك الحمد على كل حال.. شكرًا من القلب لجمهورنا الوفي على وقفتكم معنا من بداية البطولة".



وأضاف: "كان ودنا نفرحكم، لكن لم يحالفنا الحظ، وكل الشكر لإخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على كل ما قدمتموه خلال هذه الفترة القصيرة".



واختتم المطوع رسالته: "بإذن الله القادم أفضل، شكرًا لكم، وسامحوني عن أي قصور".



يذكر أن المطوع (33 عامًا) فتح باب الاستمرار مع الأزرق في حال كان قادرًا على العطاء خلال الفترة المقبلة، ليرفع الحرج عن القائمين عن منتخب الكويت في ظل الرغبة لإعداد منتخب شاب للبطولات المقبلة.