محافظ سوهاج يدين حادث كنيسة مارمينا الإرهابي

أدان الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الحادث الإرهابي الآثم الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان اليوم، معربا عن خالص تعازيه ومواساته للقيادة السياسية والشعب المصري والبابا تواضروس الثاني وأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكد المحافظ، وقوف الشعب المصري وقواته المسلحة وشرطة بلاده خلف قيادته السياسية يدا واحد ضد العنف والتطرف والإرهاب الذي سعي اليوم إلي زعزعة الامن والاستقرار وتعكير الصفو العام خاصة مع احتفالات أعياد الميلاد، إلا ان يقظة قوات الأمن من الشرطة والجيش افشلت العمل الإرهابي الجبان.



ونعى المحافظ ببالغ الحزن والاسي شهداء الحادث راجيا من المولى ان يتغمدهم برحمته وان يلهمهم أهلهم الصبر والسلوان وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وقال أن هذا الحادث الأليم ما هو إلا محاولة دنيئة يمارسها أعداء الحياة بين الحين والآخر والتي لن تزيد مصر إلا تصميما على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره.



وأضاف عبدالمنعم أن استهداف بيوت الله من مسجد الروضة بالامس واليوم كنيسة مارمينا بحلوان يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأن الهدف الوحيد لتلك الجماعات المتطرفة هو زعزعة أمن واستقرار مصر وعرقلة مسيرة التنمية التى بدأ الشعب يجنى ثمارها، وتنعكس على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لمصر.