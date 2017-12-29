حماس تدين الاعتداء على كنيسة "مار مينا العجايبى" بحلوان

أعربت حركة حماس، اليوم ، عن استنكارها لجريمة كنيسة "مار مينا" بحلوان التي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.



وقالت الحركة في تصريح صحفي:" إننا إذ نثمن المواقف المسؤولة لأشقائنا في مصر وللطائفة المسيحية فيها تجاه قضية فلسطين ورفضهم لإعلان ترامب بخصوص القدس، نتمنى لمصر وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".