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أخبار العالم

حماس تدين الاعتداء على كنيسة "مار مينا العجايبى" بحلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:44 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعربت حركة حماس، اليوم ، عن استنكارها لجريمة كنيسة "مار مينا" بحلوان التي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" إننا إذ نثمن المواقف المسؤولة لأشقائنا في مصر وللطائفة المسيحية فيها تجاه قضية فلسطين ورفضهم لإعلان ترامب بخصوص القدس، نتمنى لمصر وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".

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