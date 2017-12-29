حماس تدين الاعتداء على كنيسة "مار مينا العجايبى" بحلوان

أعربت حركة حماس، اليوم ، عن استنكارها لجريمة كنيسة "مار مينا" بحلوان التي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.
وقالت الحركة في تصريح صحفي:" إننا إذ نثمن المواقف المسؤولة لأشقائنا في مصر وللطائفة المسيحية فيها تجاه قضية فلسطين ورفضهم لإعلان ترامب بخصوص القدس، نتمنى لمصر وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".
وقالت الحركة في تصريح صحفي:" إننا إذ نثمن المواقف المسؤولة لأشقائنا في مصر وللطائفة المسيحية فيها تجاه قضية فلسطين ورفضهم لإعلان ترامب بخصوص القدس، نتمنى لمصر وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".