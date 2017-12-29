حبس 3 أشخاص بينهم ضابط فى قضية نصب 4 أيام بالمنيا

أمرت النيابة العامة في محافظة المنيا، بحبس ضابط شرطة 4 أيام، وإيقافه عن العمل وإرسال أوراقه إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وحبس عاطلين اثنين، لاتهامهم وآخرين في النصب على مواطن، والاستيلاء على مبلغ 260 ألف جنيه منه؛ بحجة استبدالها بعملات أجنبية.



وكان أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتلقيه بلاغًا من أكرم لمعي قلتة 45 عامًا أخصائي اجتماعي، اتهم فيه كل من، ع أ ع 51 عامًا صاحب محل، ع أ ع 62 عامًا، م ص ع 32 عامًا نجار، ويقيمون في مدينة أبوقرقاص، بإجباره على تويقع على شيكات وإيصالات أمانة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأضافوا أن المُبلغ قام بالنصب على الأول وبرفقته آخرين والحصول منه على مبلغ مالي قدره 260 ألف جنيه.



وتحرر محضر حمل رقم 42 أحوال مركز شرطة أبوقرقاص، وأوضحت التحريات، تورط المُبلغ وكل من، "م ع ك ع" 31 عامًا نقيب شرطة، وأ خ خ 30 عامًا عاطل، وي م ع 28 عامًا عاطل، وي ت 36 عامًا، في النصب على الأخصائي الاجتماعي، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أصدرت قرارها المُتقدم..