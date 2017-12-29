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منوعات

شاهد.. ترامب يداعب ابنه الأصغر وأحفاده في أول عشاء عائلي بالكريسماس

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:53 م
صدى البلد
احمد شريف
شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة حميمية في أول عشاء عائلي بالكريسماس بعد توليه الرئاسة، حيث أظهرت الصورة ابن ترامب الأصغر وأحفاده.

ونشر ترامب على صفحة الشخصية بموقع "انستجرام"، صورة العائلة ظهر فيها ابنه الصغير بارون ترامب وهو يحتضن ابناء أخيه الأكبر سبنسر وتريستان بين ذراعه، فيما داعب الرئيس الأمريكي ابنه بوضع قرون خلف رأسه في دعابة عائلية بين الرئيس وابنه.

ويعتقد ان تلك الصورة تم التقاطها فى يوم عيد الميلاد بقاعة طعام مار ايه لاجو، ولكن تم نشرها من قبل ترامب أمس الخميس.
شاهد.. ترامب يداعب ابنه الأصغر وأحفاده في أول عشاء عائلي بالكريسماس

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