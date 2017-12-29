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رياضة

مونتيلا يغيب عن تدريبات إشبيلية الجمعة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:35 م
صدى البلد
نور عادل
حضر الإيطالي إينزو ماريسكا، الذي كان لاعبًا في صفوف إشبيلية الإسباني (2005-2009)، تدريب فريق إشبيلية بالمدينة الرياضية، وذلك تمهيدًا لقدوم مواطنه فينتشينزو مونتيلا لتدريب الفريق حتى 2019.

ومن المقرر أن يقود ماريسكا تدريب الفريق اليوم الجمعة، في انتظار أن يتواجد مونتيلا بنفسه في أولى الحصص التدريبية للفريق الأندلسي غدًا السبت، بعد الانتهاء تمامًا من تسوية الأمور التعاقدية مع ناديه السابق ميلان الإيطالي.

كما شهد التدريب حضور رئيس النادي خوسيه كاسترو، والمدير الرياضي، أوسكار أرياس ونائبه خابي غيريرو.

وعاد إشبيلية للتدريبات أمس الخميس، داخل المدينة الرياضية وذلك بعد الحصول على راحة لأسبوع بسبب أعياد الميلاد.

وستكون أول مباراة رسمية للنادي في 3 يناير المقبل، أمام قادش في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك.

وكان النادي أعلن أمس الخميس، أنه توصل لاتفاق رسمي مع الإيطالي فينتشينزو مونتيلا لتدريب الفريق حتى يونيو 2019، خلفًا للأرجنتيني إدواردو 'توتو' بيريزو، المقال من منصبه الجمعة الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق.

وأشار النادي في بيانه: "حدث الاتفاق بعد أن استطاع محامو مونتيلا التفاهم مع إدارة نادي ميلان حول فسخ التعاقد الذي سيتم رسميًا الجمعة".

وسيعاون مونتيلا البالغ من العمر 43 عامًا في الجهاز الفني مساعده إينزو ماريسكا، بينما سيضم باقي الجهاز كلا من دانييلي روسو ونيكولا كاشيا وسيموني مونتانارو كمحلل للأداء، ويتبقى فقط الإعلان عن هوية المعد البدني.

وكانت مصادر مقربة من الصفقة قد أشارت الأربعاء، إلى أن المدرب الإيطالي هو هدف إدارة النادي الأندلسي المقبل، ولكن لا يمكن إنهاء الصفقة قبل أن يتوصل مدرب فيورنتينا الإيطالي سابقًا لحل ودي مع إدارة الـ"روسونيري" حول بنود فسخ التعاقد بعد إقالته من منصبه في نوفمبر الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق، وتعيين جينارو غاتوزو خلفًا له.

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