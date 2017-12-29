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محافظات

محافظ القاهرة : توفير كافة الاحتياجات الخاصة لأسر ضحايا كنيسة حلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:46 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
ندد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بحادث الهجوم الإرهابى على كنيسة مار مينا بحلوان ، مقدما خالص تعازيه لشهداء الوطن من رجال الشرطة والمواطنين الأبرياء، ومؤكدا أن مثل هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة لن تؤثر على وحدة النسيج الوطنى لأبناء الأمة المصرية ، وأنها ستزيد مؤسسات الدولة وشعبها المخلص إصرارا على مواجهة الإرهاب الأسود بكل حسم.

وكان المحافظ قد تفقد موقع الحادث صباح اليوم عقب حدوثه بمرافقة اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة واللواء جمال عبد البارى مساعد مدير الأمن لقطاع جنوب. 

وأصدر المحافظ تعليماته العاجلة بسرعة توفير كافة الاحتياجات الخاصة لأسر الضحايا .. وأكد على تواجد اكفأ فرق طبية لمتابعة حالة المصابين بالمستشفيات.

وقدم المحافظ خالص مواساته للانبا بسنتى أسقف كنائس حلوان والمعصرة مثمنا روح الأخوة الاقباط على تكاتفهم وإصرارهم على إقامة قداس عيد الميلاد بالكنيسة فى موعده ودون أى تأجيل، ردا على الحادث اللعين الذى لن يزيدهم إلا ترابطا مع أخوتهم المسلمين كجناحي أمة واحدة فى التصدى للإرهاب وأجندته السوداء.

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