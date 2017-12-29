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أخبار البلد

شاهد.. انتشار أفراد القوات المسلحة لتأمين الاحتفال بأعياد الميلاد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:44 م
صدى البلد
محمد إبراهيم - محمد صبري
ينشر موقع " صدى البلد" الإخباري فيديو لانتشار القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية واحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية ودور العبادة، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية.

وواصلت قوات حماية المواطنين من القوات المسلحة والشرطة، تكثيف الانتشار في محيط الشوارع والميادين الرئيسية وتأمين الطرق والمحاور المرورية ، والتعاون في تنظيم الحركة المرورية.

فيما تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الامن والاجهزة التنفيذية بالمحافظات للاحتفاظ بقوات اضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها ، وتوفير الامن والامان للمواطنين خلال مظاهر الاحتفال بالعام الميلادى الجديد.

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