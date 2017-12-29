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رياضة

تعرف على موعد إياب كلاسيكو الأرض

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:43 م
صدى البلد
نور عادل
كشفت تقارير صحفية، موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" ضمن لقاءات العودة من الليجا الإسبانية للموسم الحالي 2017-2018.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن اللقاء سيجرى يوم 6 مايو 2018، في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وأضافت أن هذا اللقاء، سيحسم لقب الدوري بين الغريمين التقليديين، رغم أن الفارق الحالي بينهما 14 نقطة لصالح البلوجرانا، مع وجود مباراة مؤجلة للملكي أمام ليجانيس.

وكان الفريق الكتالوني تغلب على ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب ضمن الجولة الماضية من الليجا، على أرضية ميدان سانتياجو بيرنابيو، بثلاثة أهداف دون رد.

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