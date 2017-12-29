بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الإثيوبية السودانية فى الخرطوم



وأشارت الوكالة إلى أن الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع شهدت مشاركة العميد برهانو تالفون قائد الفرقة الثانية عشرة الأثيوبية واللواء الركن أحمدان محمد خير العوض قائد الفرقة الرابعة مشاه.



ووجه والي ولاية النيل الأزرق التحية لمواقف حاكم إقليم بني شنقول الأثيوبي الشاذلي حسن وإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين, مشيرًا الى حرص الأجهزة النظامية بالجانبين على دعم التعاون والتنسيق ترسيخًا لدعائم الأمن والإستقرار بالمناطق الحدودية,



وأعرب عن أمله في أن تخرج المداولات بتوصيات تصب في خانة العمل على تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة والتواصل بين الجانبين.



وأكد اللواء الركن أحمد بن محمد خير العوض قائد الفرقة الرابعة مشاه على حرص قيادة الفرقة على دعم التعاون مع الجانب الإثيوبي دفعًا لعجلة الاستقرار الذي تشهده المناطق الحدودية، فيما أشاد قائد الفرقة الثانية عشرة الأثيوبية العميد برهانو تالفون بمستوى التعاون والتنسيق مع قيادة الفرقة الرابعة مشاه

بدأت اجتماعات الفرقتين الرابعة مشاة الدمازين والثانية عشر مشاة الإثيوبية في السودان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.