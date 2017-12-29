المؤسسات الدينية تستنكر حادث مارمينا حلوان.. شيخ الأزهر : الهجمات الإرهابية مخطط خبيث يستهدف ضرب وحدة الوطن.. والمفتي: المعتدي على الكنائس خصيم للنبي.. ووزير الأوقاف: من يموت مدافعا عن الكنيسة «شهيد»

شيخ الأزهر:

أدعو المسلمين للاحتفال بعيد ميلاد المسيح

مفتي الجمهورية:

حرمة الدماء أشد من حرمة الكعبة المشرفة

وزير الأوقاف:

أيدي الغدر والخيانة لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة على مواجهة الإرهاب

حماية الكنائس واجب وطني وشرعي كحماية المساجد

جامعة الأزهر: المجرمون تجردوا من كل معاني الإنسانية

دار الإفتاء: الاعتداء على الكنائس وترويع أهلها الآمنين حرام شرعًا

أدانت المؤسسات الدينية، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف، صباح اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا في حلوان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من رجال الشرطة والإخوة الأقباط.وشدد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن تكرار تلك الهجمات الإرهابية النكراء التي تستهدف الإخوة الأقباط في أيام الأعياد أصبح مفضوح الأهداف، وأنها تستهدف الوطن ووحدته، أكثر ما تستهدف أتباع هذا الدين أو ذلك، موكدًا أن الرد الموجع عليها يكون بإفشال أهدافها، والتمسك أكثر بروح الحب والمودة التي تجمع المسلمين والمسيحيين.ودعا "الطيب"، جميع أبناء الشعب المصري، إلى التصدي لهذا المخطط الخبيث، وجعل هذه الأيام الطيبة، فرصة لتأكيد ذلك، من خلال مشاركة المسلمين إخوانهم الأقباط في الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام.وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.كما أشاد مرصد الأزهر، فى بيان له، برجال القوات المسلحة البواسل الذين يسهرون على حماية تراب الوطن، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من وحدة المصريين وتكاتفهم خلف قواتهم المسلحة من أجل القضاء على هؤلاء الخوارج.من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن من يعتدي على الكنائس ويروع الآمنين فيها هو خصيم للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مستشهدًا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من آذى ذميًا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة».ونبه المفتي، على أن ما قامت به جماعات التطرف والإرهاب حرام شرعًا ومخالف للمقاصد العليا للشريعة التي دعت إلى حفظ الأنفس، وجعلت حرمة الدماء أشد من حرمة الكعبة المشرفة.ودعا المفتي المصريين جميعًا إلى التصدي للإرهاب الغادر الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، بل كل هدفهم سفك الدماء واضطراب المجتمعات وخراب البلاد، بأي طريقة ومهما كانت الوسيلة، كما توجه المفتي بخالص العزاء للبابا تواضرس - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر والمصريين.بدوره، استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الهجوم الإرهابي، مشيدًا بيقظة رجال الشرطة وفدائية هؤلاء الأبطال، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الروح الفدائية واللحمة الوطنية حتى نقتلع هذا الإرهاب الأسود الغاشم ونخلص مصرنا العزيزة والإنسانية من غدره وشروره وآثامه، على أن أيدي الغدر والخيانة والتربص بالوطن لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصرارا على مواجهة الإرهاب والحفاظ على أمننا واستقرارنا.ونبه وزير الأوقاف، على أن حماية الكنائس واجب وطني وشرعي كحماية المساجد سواء بسواء وأن من مات منا دفاعا عن الكنيسة فهو شهيد كمن مات دفاعا عن المسجد في ضوء إيماننا بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ووحدة الصف الوطني.من جهته، نوه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بأن مثل هذه العمليات الإرهابية الخبيثة لن تنال من وحدة المصريين ولن تثنيهم عن الاستمرار في مسيرة التنمية والتقدم.وحذر رئيس الجامعة أن هؤلاء المجرمين تجردوا من كل معاني الإنسانية بقتلهم وترويعهم للآمنين لتحقيق أجندات خاصة وبث الفتنة في المجتمع، مناشدة المصريين جميعهم بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الإرهاب الغاشم للتأكيد على وحدة المصريين ووطنيتهم.وعن حكم الاعتداء على الكنائس، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاعتداء على الكنائس سواء بالقتل أو التفجير أو قتل من فيها، أو ترويع أهلها الآمنين، حرام شرعًا.وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم والتفجير؟ وما حكم ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟» أن القرآن الكريم جعل تغلُّبَ المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكينَ الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة من الهدم، وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابها؛ فقال تعالى: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ».وتابعت: وكَتَبَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لأسْقُف بني الحارث بن كعب وأساقِفة نجران وكهنتهم ومَن تبعهم ورهبانهم أنَّ: «لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بِيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» أخرجه ابن سعد في "الطبقات" وغيرُه.وأشارت إلى أن الناظر في التاريخ يرى مصداق خبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث رحب أقباطُ مصر بالمسلمين الفاتحين وفتحوا لهم صدورهم، وعاشوا معهم في أمان وسلام؛ لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة من التعايش والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة.واستطردت: كما أن في هذه الأعمال وهذه التهديدات مخالفةً لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال.وأكملت: فمن الجليِّ أنها تَكرُّ على بعض هذه المقاصد الواجب صيانتها بالبطلان؛ منها مقصد حفظ الدين كما هو بيّن من الآية السابقة، ومنها حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له، وله نفس مصونة يَحرم التعدي عليها ويجب صيانتُها، وقد عظم اللهُ من شأن النفس الإنسانية؛ فقال تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ، ومنها مقصد حفظ الأموال التي شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرمتها في قوله: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رواه البخاري.واختتمت: وأما قول بعض المرجفين بأن العهد الذي كان بيننا وبينهم إنما هو عهد الذمة، وقد زال هذا العهد فلا عهد لهم عندنا، فهو كلام باطل لا علاقة له بالإدراك والفقه؛ فالمواطنة مبدأ إسلامي أقرَّته الشريعة الإسلامية منذ نشأتها، وهو ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وثيقة المدينة المنورة التي نصَّت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى، ومن ثَمَّ فهذا العقد من العقود والعهود المشروعة التي يجب الوفاء بها.