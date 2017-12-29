ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هيئات الإفتاء في العالم : الإرهاب الأسود لا يفرق في الدماء بين مسلم ومسيحي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 05:48 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، الهجوم الإرهابي الغادر الذى استهدف كنيسة "مارمينا" بحلوان ، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من رجال الشرطة والإخوة الأقباط.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، في بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة، أن الإرهاب الأسود لا يفرق في الدماء بين مسلم أو مسيحي، وإنما يستهدف زعزعة أمن واستقرار وطننا الغالي مصر بشتى السبل.

وأشاد الأمين العام لدور الإفتاء، ببسالة وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن تراب الوطن وتقديم أرواحهم بطيب خاطر دفاعا عن وطننا الغالى مصر، وفى التصدى للإرهاب والجماعات الظلامية وتقديم أرواحهم فداء لوطنهم الغالى مصر.

وشدد على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، لن تثنى الشعب المصرى عن الاستمرار فى حربه لاستئصال جذور الجماعات الإرهابية السرطانية، داعيًا كافة جموع الشعب المصرى إلى ضرورة التكاتف خلف قواته المسلحة والشرطة للقضاء على هذا الإرهاب الأسود.

وتوجه الدكتور نجم بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابى من المسلمين والمسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

ترشيحاتنا

عربيتك مش هتتخدش تاني.. طلاء الشمع أعلى جودة وأقل تكلفة..فيديو وصور

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

الحقيقة الكاملة حول تابوت الإسكندرية بعد فتحه..صور وفيديو

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

إعلامي يكشف حقيقة علاج محمد صلاح نفسيا.. فيديو

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو
وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟