«النور» يدين استهداف كنيسة مارمينا بحلوان : الإرهاب لا يفرق بين مسلم وقبطي‎

استنكر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الشرطة والموطنين.



ودعا رئيس حزب النور، المصريين إلى التصدي للإرهاب الغادر الذي لا يفرق بين مسلم وقبطي بل كل هدفهم سفك الدماء واضطراب المجتمعات وخراب البلاد، بأي طريقة ومهما كانت الوسيلة.



وتقدم رئيس حزب النور بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.