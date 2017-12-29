"نادي القضاة" عن ضحايا حادث كنيسة حلوان : نسأل الله أن يحشرهم مع الشهداء والصديقين

نعى نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ضحايا الحادث الإرهابى الغادر الذي استهدف كنيسة مارمينا حلوان، وأسفر عن سقوط 9 شهداء وعدد من المصابين.

وأعربت اللجنة الإعلامية للنادي في بيان لها، عن خالص التعازي للوطن كافة في مصابه الأليم، محتسبين إياهم عند الله شهداء أبرار، داعين الله أن يلهم أهلهم وذويهم صبرًا وسلونًا، وأن يتم بنعمته الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأضافت اللجنة الإعلامية، أن نادي القضاة يدين بشدة هذا العمل الإرهابي الخسيس الغادر، فإنه يثق أن مثل هذه الأفعال الدنيئة لن تنال من وحدة وتلاحم وترابط أبناء الشعب الواحد ونسيجه، ولن تلين معها عزيمة الدولة في حربها الضروس ضد الإرهاب.

واختتم البيان: "رحم الله شهداء الوطن، وألحق بمن استهدفنا نحن أبناء الوطن الواحد عارًا و خزيًا وخزلانًا، ونسأل الله أن يحشرهم مع الشهداء والصديقين".

وكان صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بأن الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان تصدت صباح اليوم لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة .





قامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة .. أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .



تشير المعلومات إلى أن الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك .

