إيرانيون يشعلون النيران في صور رموز النظام .. فيديو

أضرم إيرانيون، اليوم الجمعة، النار في صور عدد من رموز النظام الإيراني، وعلى رأسهم خامنئي والرئيس الإيراني، حسن روحاني.ويأتي ذلك بالتزامن مع مظاهرات حاشدة تشهدها العديد من المدن الإيرانية مثل مشهد ويزد، حيث ندد المتظاهرون بارتفاع الاسعار مع تدني المرتبات والبطالة، كما طالبوا بضرورة توجيه موارد الدولة إلى الشعب وحل مشكلاته بدلا من استخدامها خارج حدود البلاد.وقالت مصادر في المعارضة الإيرانية إن قوات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت المئات من المتظاهرين، كما أطلقت قوات فض الشغب القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات مثل الموت لروحاني والموت لخامنئي، والشعب يريد إسقاط النظام.