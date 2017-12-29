شاهد.. بعثة أتلتيكو مدريد تغادر إسبانيا لمواجهة الأهلي في الإسكندرية

غادر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، الجمعة، العاصمة الإسبانية متوجها نحو مطار برج العرب بالإسكندرية لمواجهة الأهلي وديًا غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً في المباراة الودية الخيرية التي تجمع الفريقان تحت شعار من أجل السلام.



وفيما يلي القائمة التى ستواجه الأهلي بالمباراة المرتقبة.



حراسة المرمى: مويا وأوبلاك وفيرنر.

الدفاع: سافيتش، وفرساليكو ولوكاس وخوانفران، ورافا مونيوز وسيرجي ومونتورو.

الوسط: توماس وكوكي وساؤول وكاراسكو وأوغوستو وغابي وخوان مورينو وكيدي وأولابي.

الهجوم: غريزمان وتوريس وكوريا وغاميرو.