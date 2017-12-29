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فن

The Greatest Showman يحقق 32 مليون دولار خلال أسبوع

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:10 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
احتل فيلم The Greatest Showman، المركز الرابع في لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ" بوكس اوفيس" بتحقيقه 28,774,408 مليون دولار امريكي.

وعلى المستوى العالم حصد الفيلم 4,098,529 ليحقق 32,872,9 باجمالي ايرادات خلال اسبوع.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للفنان الاستعراضي الأمريكي (بي. تي. بارنوم)، مؤسس السيرك والذي أصبح جوالًا مشهورًا يسافر عبر الدول ويقدم فنه.

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