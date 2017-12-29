ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تركيا تلغي شرط التأشيرة لدخول السودانيين لأراضيها

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:09 م
صدى البلد
قسم الخارجي
ألغت تركيا شرط الحصول على تأشيرة لدخول السودانيين إلى أراضيها، بحسب صحيفة "الصيحة" السودانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في تركيا أن وزارة الخارجية التركيا أصدرت قرارها أمس بإلغاء شرط الحصول على التأشيرة، مبينًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورًا.

وأضاف المصدر أن السودانيين لن يحتاجوا بعد اليوم لفيزا لدخول تركيا، وأن دخول تركيا سيكون عبر فيزا إلكترونية فقط لمرة واحدة وتسري لمدة 30 يومًا.

وأوضح المصدر أن الفيزا يمكن استخراجها من المطار أو عن طريق الجبهة المعنية باستخراج الفيزا المعتمدة لدى تركيا.

ترشيحاتنا

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

50 ألف فرانك سويسري غرامة على اتحاد الكرة من فيفا لهذا السبب

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو
وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟