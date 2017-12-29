تركيا تلغي شرط التأشيرة لدخول السودانيين لأراضيها

ألغت تركيا شرط الحصول على تأشيرة لدخول السودانيين إلى أراضيها، بحسب صحيفة "الصيحة" السودانية.



ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في تركيا أن وزارة الخارجية التركيا أصدرت قرارها أمس بإلغاء شرط الحصول على التأشيرة، مبينًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورًا.



وأضاف المصدر أن السودانيين لن يحتاجوا بعد اليوم لفيزا لدخول تركيا، وأن دخول تركيا سيكون عبر فيزا إلكترونية فقط لمرة واحدة وتسري لمدة 30 يومًا.



وأوضح المصدر أن الفيزا يمكن استخراجها من المطار أو عن طريق الجبهة المعنية باستخراج الفيزا المعتمدة لدى تركيا.