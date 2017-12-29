منى عطا الله : المرأة المصرية لا تحتاج إلى إثبات نفسها ولكنها تريد الفرصة .. فيديو

قالت كابتن "مني عطا الله" المحكمة الدولية والشهيرة ب "اميرة المحكمات"، واقدم محكمة في القائمة الدولية، ان المحكمات على الصعيد الغربي لديهم حقوق اكبر من المحكمات داخل مصر على على صعيد الوطن العربي.



ونوهت "عطا الله" أن تونس هي الدولة الوحيدة التي بدأت في إعطاء المحكمات لديهم الفرصة في التحكيم ومشاركتهم في مباريات كبيرة وهامة، وبدأ في تسليط الضوء عليها اعلاميا بشكل أكبر، مما هو متاح للمحاكمات في مصر.



واضافت "عطا الله" ان التغطية الاعلامية للمحاكمات ضعيفة، وتقبل فكرة وجود امراة محكمة في الوطن العربي غير موجودة، حيث إنهم يتعاملون معهما بعنصرية كبيرة.



واكدت "عطا الله" خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الاخباري، ان المرأة التي تعمل في مجال التحكيم، وغيرها من المجالات التى تزعزع فيها عرش الرجال لا تحتاج الى اثبات نفسها اكثر من احتياجها إلى فرصة.



وأشارت "عطا الله" الى إن المرأة تستطيع القيام بعدة أعمال في الوقت ذاته، والتوفيق بين تربية أولادها، وبيتها، وزوجها، وبين عملها، بل وتستطيع النجاح بهم جميعا في آن واحد.