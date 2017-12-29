ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وسيم السيسي :«الرئيس انقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود ».. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال المفكر وسيم السيسي الباحث فى علم المصريات ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود بسبب إنهيار الكثير من الدول العربية المحيطة بها.

وأضاف " السيسي " فى حواره مع الإعلامي مصطفى بكري فى برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد " ، قائلا : " لم نجد رئيسا يتنازل عن نصف ميراثه ونصف مرتبه " ، " وهناك الكثير من الإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس السيسي".

وتابع : " مصر فى حالة حرب ،ولا يجب الخوف عليها إقتصاديا بسبب تواجد اقتصاد موازٍ".

وأردف: " إن النسيج المصري متماسك على الرغم من محاولات التفرقة بين صفوف الشعب المصري".

ترشيحاتنا

تعرف على هوية الإرهابي منفذ حادث كنيسة حلوان

تعليق مثير للإعلامي اللبنانى "نيشان" على حادث كنيسة حلوان الإرهابى

احذر ارتكاب هذه العادات الخطيرة عند ظهور الحبوب .. فيديو

لاعب ستوك يوجه نصيحة لـ«رمضان صبحي» بعد خطأ الاحتفال بهدفه في شباك هدرسفيلد

مصطفى فتحي يدخل تاريخ الدوري السعودي من الباب الكبير بإنجاز غير مسبوق.. فيديو

ننشر قصة «عم صلاح» بطل واقعة ضبط إرهابي كنيسة مارمينا حلوان.. صور

الأهلي يكشف حقيقة تلقي "متعب" عرضًا للرحيل عن الفريق..فيديو

في عيد ميلادها .. تعرف على موقف عبد الناصر تجاه محسنة توفيق بعد اعتقالها

مصادر: ممدوح حمزة وحازم عبد العظيم يشكلان جبهة تحريضية جديدة ضد الدولة

موعد مباراة الأهلى واتليتكو .. البدري يكشف عن التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر .. فيديو

شاهد.. كاميرات ترصد حادث كنيسة حلوان و تفاصيل الهجوم الإرهابي

كابتن مصر المقاصة يشارك مع الأهلي أمام أتليتكو مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الركود يضرب سوق الأجهزة «الطبية والتعويضية»: المرضى اتجهوا للمستعمل.. فيديو وصور

ننشر قصة «عم صلاح» بطل واقعة ضبط إرهابي كنيسة مارمينا حلوان.. صور

"ميرور" تنشر صور أبرز الأحداث في العالم خلال 2017

وزير الصحة يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل عملية أجراها لمصاب فى حادث كنيسة حلوان..فيديووصور

"معكم .. منى الشاذلى" يُكرم ساويرس و يسرا ودنيا سمير غانم .. صور

فيديو

متحدث «الكنيسة» يطالب كافة مؤسسات الدولة بالتصدي للإرهاب.. فيديو
بتروجيت يواصل السقوط أمام الأهلى.. خسارة بثلاثية.. مشادات بين اللاعبين.. و"الحاوى" و"السعيد" كلمة السر
منى عطا الله : المرأة المصرية لا تحتاج إلى إثبات نفسها ولكنها تريد الفرصة .. فيديو
وسيم السيسي :«الرئيس انقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود ».. فيديو
احذر ارتكاب هذه العادات الخطيرة عند ظهور الحبوب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟