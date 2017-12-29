وسيم السيسي :«الرئيس انقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود ».. فيديو

قال المفكر وسيم السيسي الباحث فى علم المصريات ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود بسبب إنهيار الكثير من الدول العربية المحيطة بها.



وأضاف " السيسي " فى حواره مع الإعلامي مصطفى بكري فى برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد " ، قائلا : " لم نجد رئيسا يتنازل عن نصف ميراثه ونصف مرتبه " ، " وهناك الكثير من الإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس السيسي".



وتابع : " مصر فى حالة حرب ،ولا يجب الخوف عليها إقتصاديا بسبب تواجد اقتصاد موازٍ".



وأردف: " إن النسيج المصري متماسك على الرغم من محاولات التفرقة بين صفوف الشعب المصري".